Agra News: पिनाहट-नंदगवा मार्ग पर कुंवरखेड़ा के पास बारिश से कटी सड़क

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पिनाहट-नंदगवा मार्ग एक ओर जैतपुर से तथा दूसरे छोर पर राजाखेड़ा से जुड़ता है। धौलपुर से इटावा, कानपुर, भिंड तक बड़े वाहन इसी मार्ग से गुजरते हैं। करीब 15 दिन पहले कुंवरखेड़ा गांव के पास बारिश में हुए कटान से सड़क पर 6 फीट गहरा गड्ढा हो गया था। लोक निर्माण विभाग ने मिट्टी भरा दी थी। रविवार को हुई बारिश में कुंवरखेडा के पास फिर से सड़क धंस गई है। कटान के साथ ही सड़क पर 5-6 फीट गहरा गड्ढा हो गया है।ग्रामीणों की सूचना पर लोक निर्माण विभाग ने गड्ढे के पास लाल झंडी लगवा दी है। पर, खाई को नहीं भराया है। इससे बड़े हादसे का डर बना हुआ है। इतना ही नहीं मुकुंदपुरा-गढ़वार लिंक मार्ग पर एंबुलेंस फंसने के हादसे के बाद लोगों ने गड्ढों से छलनी हुए जरार-मंगदपुर, जरार-खेड़ा देवीदास, बटेश्वर-स्याइच मार्ग की मरम्मत की मांग की है, ताकि हादसा न हो।कुंवरखेड़ा के पास सड़क धंस गई है। एस्टीमेट तैयार किया गया है। खाई के पास लाल झंडे लगाए हैं। जल्द ही कटान को भरकर सड़क को दुरुस्त किया जाएगा।- चंद्रकेश, अवर अभियंता, लोक निर्माण विभाग, प्रांतीय खंड, आगरा