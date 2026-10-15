Agra News: दशहरा के बाद शुरू होगा सड़कों का होगा निर्माण

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

प्रभारी चीफ इंजीनियर अरविंद श्रीवास्तव ने बताया टेंडर जारी होने के बाद वर्क ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं। करीब 5.25 करोड़ रुपये की लागत से सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है। करीब 52 किमी. लंबी सड़कें ठीक कराई जाएंगी।कैंट क्षेत्र में सड़कों का निर्माण शुरू- छावनी क्षेत्र में नंद टॉकीज से माल रोड के बीच डामर रोड का निर्माण शुरू कराया गया है। छावनी परिषद ने सदर बाजार के नंद टॉकीज से मंडलायुक्त निवास होते हुए ताज रोड और फिर क्लार्क्स होटल से माल रोड के बीच सड़क के गड्ढों को भरवाया और हॉटमिक्स से सड़क निर्माण कराया है। छावनी में करीब पांच करोड़ रुपये की लागत से सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है। दशहरा तक अधिकांश सड़कें ठीक करा दी जाएंगी।सीएम के आने से पहले बनाई जाएंगी सड़केंमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फतेहाबाद रोड स्थित टाटा मैदान पर 16 अक्तूबर को आना है। उनकी सभा को देखते हुए नगर निगम अधिकारियों ने खेरिया एयरपोर्ट से टाटा मैदान तक का निरीक्षण किया और सड़कों के साथ सफाई और हरियाली की स्थिति देखी। अर्जुन नगर से लेकर माल रोड तक नगर निगम ने टीमें लगाकर सफाई अभियान शुरू कराया है, वहीं डिवाइडर पर हरियाली की जा रही है। फतेहाबाद रोड और माल रोड पर मेट्रो के निर्माण के कारण कई सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, वहीं हावर्ड पार्क प्लाजा होटल से ट्राइडेंट होटल मोड़ तक जलनिगम की सीवर परियोजना के कारण सड़क जगह जगह धंसी हुई है। इसका निर्माण भी कराया जाएगा। सीएम के आने से पहले विभागों को मरम्मत के लिए कहा गया है।