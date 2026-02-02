Agra News: बनते ही उखड़ने लगी सड़क, ग्रामीणों ने हाथों से हटाई गिट्टी

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साकुरी कलां निवासी जीतू चौहान ने बताया कि साकुरी कलां से हारकापुरा तक करीब दो किलोमीटर लंबी सड़क की मरम्मत कराई जा रही है। इसमें लगभग एक किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया जा चुका है। मिट्टी के ऊपर गिट्टी डालकर बनाई गई सड़क हाथों से ही उखड़ने लगी है। आरोप लगाया कि डामर की जगह काले तेल का प्रयोग किया जा रहा है। ग्राम प्रधान मेहताब सिंह ने भी निर्माण कार्य में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सड़क में गिट्टी और डामर की मात्रा बहुत कम है। यही वजह है कि सड़क हाथों से उखड़ रही है। ग्रामीणों ने मामले की शिकायत उपजिलाधिकारी फतेहाबाद से करने की बात कही है। विरोध प्रदर्शन करने वालों में भूपेंद्र, दीपक, शिवम, दौजी राम आदि ग्रामीण शामिल रहे।वर्जनसाकुरी कलां से हारकापुरा जाने वाले मार्ग पर मरम्मत कार्य कराया जा रहा था। निर्माण की गुणवत्ता को लेकर शिकायत मिली है। इसके बाद काम रुकवा दिया गया है। जांच कराने के बाद दोबारा कार्य कराया जाएगा। -सतीश वर्मा, जेई, लोक निर्माण विभाग।