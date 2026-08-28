फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Residents Cross Five-Foot-Deep Drain on One-Foot Slabs, Agra UP

स्लैब पर जिंदगी: एक फुट चौड़ा पत्थर, नीचे पांच फीट गहरा नाला; फ्रीगंज में जान जोखिम में डालकर हो रही आवाजाही

Fri, 28 Aug 2026 10:26 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 28 Aug 2026 10:26 AM IST
सार

आगरा के फ्रीगंज में पांच फीट गहरे नाले को पार करने के लिए लोगों को महज एक फुट चौड़े प्री-कास्ट स्लैब का सहारा लेना पड़ रहा है। संतुलन बिगड़ने से कई लोग घायल हो चुके हैं और हाल में बुजुर्ग शीला देवी की नाले में गिरने से मौत भी हो गई थी।

विज्ञापन
Residents Cross Five-Foot-Deep Drain on One-Foot Slabs, Agra UP
स्लैब पर जिंदगी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आगरा के फ्रीगंज में चिम्मन लाल का बाड़ा में जिस नाले में गिरकर बुजुर्ग महिला शीला देवी की जान चली गई, उस नाले पर हर घर के सामने नगर निगम ने केवल एक फुट चौड़ा प्री-कास्ट स्लैब रखवाया है। इस पर संतुलन बनाकर पांच फीट गहरे नाले को पार करने में कई लोग हादसों का शिकार हो चुके हैं।
विज्ञापन


घर या दुकान से बाहर आने-जाने पर इस नाले के ऊपर से एक बार में केवल एक व्यक्ति ही सधे कदमों से निकल पाता है। चिम्मन लाल बाड़ा निवासी रमन खुराना ने बताया कि नाले पर केवल एक फुट चौड़ा स्लैब रखा गया है। बच्चे और बुजुर्ग इससे निकलने में डरते हैं। जल्दबाजी में आने-जाने पर पैर किनारे पड़ते ही नाले में समा जाते हैं। उनके पेट में नाले में गिरने पर सरिया घुस गया था, जिसका इलाज तीन महीने से जारी है, वहीं बाड़ा निवासी तीन महिलाएं भी नाले में गिरने से चोटिल हो चुकी हैं।
विज्ञापन


पार्षद ने नगर आयुक्त को फिर दिया पत्र
फ्रीगंज की बसपा पार्षद पिंकी सोनी ने बताया कि शीला देवी की जान जाने के बाद बृहस्पतिवार को उन्होंने नगर आयुक्त को नाला ढकने के लिए फिर से पत्र दिया है। वह दो माह पहले भी घास की मंडी से फ्रीगंज होते हुए नीम दरवाजा तक नाला ढकने के लिए मांग कर चुकी हैं। पूर्व पार्षद मनोज कुमार सोनी ने शीला देवी के परिजन को नगर निगम की ओर से मुआवजा देने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि फ्रीगंज में पहले छोटी नाली बनी थी, जिसकी जगह डेढ़ साल पहले बड़ा और गहरा नाला बनाया गया। लोगों को नाली की आदत थी, गहरे नाले को न ढकने से हादसे हो रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed