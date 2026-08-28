एसएन मेडिकल कॉलेज: बच्चे की मौत के बाद टूटी नींद, एकेडमिक ब्लॉक में शुरू हुआ कार्य

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बीते दिनों खंदारी निवासी इंजीनियर आमिर रिजवी के 10 साल के बेटे उमेर को निमोनिया की वजह से इमरजेंसी में भर्ती कराया गया था। उसके ऊपर छत का प्लास्टर गिर गया और अगले दिन मौत हो गई। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा करते हुए बच्चों की मौत की वजह प्लास्टर गिरना बताया था, जबकि प्राचार्य ने गंभीर निमोनिया बताया।इसी घटना के बाद एसएन के पुराने जर्जर भवनों को चिह्नित कर ऑडिट कार्य किया जा रहा है। इसी बीच एकेडमिक ब्लॉक की बाहरी दीवार पर मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया। ऐसे ही 90 करोड़ रुपये की सर्जरी एलाइड एंड स्पेशियलिटी सेंटर की भी टूटी टाइल्स उखाड़कर मरम्मत कराई जा रही है। प्राचार्य डॉ. प्रशांत गुप्ता ने बताया कि एकेडमिक ब्लॉक की बाहरी दीवार की मरम्मत हो रही है। पुराने भवनों का ऑडिट भी हो रहा है, जिसे शासन को भेजेंगे, वहां के निर्देश के बाद आगे की प्रक्रिया होगी।