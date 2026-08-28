{"_id":"6a910052aa4bb761fb06387e","slug":"crowded-trains-and-buses-leave-passengers-struggling-during-raksha-bandhan-agra-up-2026-08-28","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"रक्षाबंधन पर मुश्किलों का सफर: ट्रेनों की खिड़कियों पर लटके, बसों की छतों पर चढ़े; डरावनी तस्वीरें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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आगरा में रक्षाबंधन पर घर पहुंचने के लिए हर किसी को जल्दी थी। शहर के रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड व चौराहों पर परिवहन के इन साधनों में भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया। यहां तक कि लोगों ने जान की परवाह किए बिना ही ट्रेन की खिड़की और बसों की छतों पर चढ़कर सफर किया। आगरा कैंट स्टेशन पर ट्रेनों के स्लीपर और जनरल कोच के बीच अंतर ही समाप्त होता नजर आया।

कोच पहले से भरे होने के कारण जगह के लिए धक्का-मुक्की हुई। बच्चे दबकर चिल्लाने लगे। कई यात्री दरवाजे पर लटककर सफर करने को मजबूर दिखे तो कई शौचालय के पास बैठे नजर आए। रेलवे की ओर से तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने और कई स्टेशनों पर अस्थायी ठहराव देने के बावजूद यात्रियों को राहत नहीं मिली।



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बृहस्पतिवार को आगरा कैंट के प्लेटफॉर्म नंबर दो पर शाम पौने चार बजे हजरत निजामुद्दीन से तिरुवनंतपुरम जाने वाली ट्रेन पहुंची तो यात्रियों में कोच में चढ़ने को लेकर धक्कामुक्की शुरू हो गई। अंदर पैर रखने तक की जगह नहीं थी। जगह नहीं मिलने पर कई यात्री दरवाजे से लटककर यात्रा करते दिखाई दिए। प्लेटफॉर्म नंबर एक पर भी यात्रियों की भीड़ और अफरातफरी का यही आलम रहा। सैकड़ों यात्री ट्रेनों के इंतजार में प्लेटफॉर्म पर खड़े रहे।



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