आगरा: खैराती टोला में सीवर लाइन लीकेज से धंसी सड़क, ट्रैफिक डायवर्ट; जानें कब से गुजर सकेंगे वाहन

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यह सीवर लाइन नमामि गंगे योजना के तहत 100 एमएलडी धांधूपुरा एसटीपी के लिए बिछाई गई थी। लीकेज टेस्टिंग के दौरान सामने आई। इससे सड़क का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित हुआ। मरम्मत के लिए दिल्ली से विशेषज्ञ कर्मचारियों को बुलाया गया है। जल निगम ग्रामीण के प्रोजेक्ट मैनेजर आरपी सिंह ने बताया कि लीकेज की मरम्मत का काम शनिवार दोपहर तक पूरा कर लिया जाएगा।उन्होंने यह भी कहा कि टेस्टिंग के दौरान गड्ढे को भरा नहीं जाएगा। इससे किसी और लीकेज की जांच की जा सकेगी। धंसी हुई सड़क के हिस्से को फिलहाल वाहनों के चलने लायक बनाया जाएगा। बारिश खत्म होने के बाद लोक निर्माण विभाग इस सड़क का स्थायी निर्माण करेगा। जल निगम लोक निर्माण विभाग को इसके लिए बजट उपलब्ध कराएगा।लीकेज स्थल पर बैरिकेडिंग कर यातायात को डायवर्ट किया गया है। यह व्यवस्था दोनों प्रभावित जगहों पर लागू की गई है। धंसे हुए सड़क के हिस्से को खोदकर फिर से वाहनों के चलने लायक बनाया जाएगा। यह एक अस्थायी समाधान होगा ताकि आवागमन बाधित न हो। सीवर लाइन चालू होने और बारिश का मौसम समाप्त होने के बाद ही सड़क का डामरीकरण किया जाएगा।