मदद मांगने पर हो गई ठगी: एटीएम में लिखे फर्जी नंबर पर किया महिला ने कॉल, ठग ने पार कर दी खाते से रकम

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घटना न्यू आगरा थाना क्षेत्र के नगला पदी बाजार की है, जहां कौशलपुर निवासी रूबी 23 अगस्त को एसबीआई एटीएम से नकदी निकालने गई थीं। उन्होंने बताया कि इसी दौरान उनका डेबिट कार्ड मशीन में फंस गया। कार्ड निकालने की कोशिश करने पर एटीएम की केबिन में एक पर्चा लगा मिला, जिस पर मोबाइल नंबर और मशीन खराब होने पर संपर्क करने की बात लिखी थी। संपर्क करने पर शातिर ने खुद को बैंक कर्मचारी बताकर कार्ड ब्लॉक करने का झांसा दिया और महज 20 मिनट के भीतर खाते से नकदी साफ कर दी।एसीपी हरीपर्वत अमीषा ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपी की तलाश की जा रही है। एसीपी ने अपील की है कि एटीएम मशीनों के केबिन में चस्पा किसी भी अनजान नंबर पर भरोसा न करें और ऐसी स्थिति में सीधे बैंक की आधिकारिक हेल्पलाइन या पुलिस से संपर्क करें।