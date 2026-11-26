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जिले में कुल 10 उपनिबंधक कार्यालय हैं। इनमें प्रतिदिन 450 से 650 के बीच बैनामा, इकरारनामा, दानपत्र व अन्य कार्य होते हैं। इनमें से सदर तहसील के पांच कार्यालयों में अकेले 300 के करीब कार्य आते हैं। सदर तहसील में उपनिबंधक कार्यालयों के बाहर लोगों की भीड़ रही। शाम को करीब 4:30 बजे 15 मिनट के लिए सर्वर ठीक हुआ। उसी दौरान सभी तहसीलों में करीब 10 रजिस्ट्री हो सकीं।वर्जन :सुबह 10:30 बजे आए हैं। तीन घंटे से ज्यादा इंतजार करते हो गए। घर पर बच्चे स्कूल से आ गए होंगे। बिना बैनामा कराए लौटना पड़ रहा है। - मीनाक्षी सिंह, ताजगंजचार-पांच घंटे से इंतजार कर रहे हैं। सर्वर के ठप होने की बात कह रहे हैं। अब 3:30 तो बज ही गए। लगता नहीं आज बैनामा हो पाएगा। - राधिका देवी, नगला पदीपूरे दिन लोग परेशान रहे हैं। अधिवक्ताओं का कार्य नहीं हो पाया है। लोगों को भी बिना बैनामा के वापस लौटना पड़ा है। अगर जल्द समस्या को खत्म नहीं किया तो हड़ताल करेंगे। - अरविंद दुबे, तहसील बार एसोसिएशन सदरकुछ तकनीकी कारणों के कारण सर्वर ने शाम तक काम नहीं किया है। सदर में सात और तीन अन्य तहसीलों में रजिस्ट्री हो सकी हैं। जल्द सर्वर सही हो जाएगा। - योगेश कुमार, सहायक महानिरीक्षक निबंधन