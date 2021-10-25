Agra News: मून स्कूल ओलंपिक्स में अब 23 तक पंजीकरण

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आगरा। रिया अस्थाना मेमोरियल फाउंडेशन की ओर से दिल्ली पब्लिक स्कूल ताज सिटी में हो रही मून स्कूल ओलंपिक्स-2026 के लिए विद्यार्थियों में खासा उत्साह है। अमर उजाला इस आयोजन का मीडिया पार्टनर है। आयोजन समिति के संस्थापक व संरक्षक नजीर अहमद, महासचिव उमेश शर्मा ने बताया कि बेटियों को समर्पित इस अनूठे खेल महोत्सव के तहत विभिन्न खेल स्पर्धाओं की तिथियां और स्थल घोषित हो चुके हैं। अब छात्रों और विद्यालयों की मांग पर पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 23 अक्तूबर कर दी गई है। प्रतियोगिता के तहत द इंटरनेशनल स्कूल (टीसा), शारदा वर्ल्ड स्कूल और सेंट एंड्रूज के परिसरों में एथलेटिक्स, बैडमिंटन, फुटबॉल, जिमनास्टिक समेत कई रोमांचक मुकाबले खेले जाएंगे।