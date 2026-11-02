Agra News: उधार से किया मना, दुकानदार पर बोतल से हमला
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Mon, 02 Nov 2026 02:53 AM IST
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आगरा। एकता थाना क्षेत्र में उधार का सामान देने से मना करने पर दुकानदार पर कांच की बोतल से हमला किया गया। इससे सिर फट गया। बीच-बचाव करने पहुंचे बेटे और पिता को भी पीटा गया। पुलिस ने दो भाइयों समेत तीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
खेड़ा पचगाईं निवासी लोकेश ने बताया कि 30 अक्तूबर को उनके पिता सुरेश कुमार परचून की दुकान पर थे। इसी दौरान उधार सामान लेने आए सतेंद्र को पहले का उधार बाकी होने के कारण सामान देने से मना कर दिया। आक्रोशित होकर सतेंद्र ने उनकी पिटाई शुरू कर दी। कांच की बोतल से सिर फोड़ दिया। शोर सुनकर वह बचाने पहुंचे तो आरोपियों ने उन पर भी हमला किया। सतेंद्र के भाई सोनू व अन्य ने भी पिटाई में सहयोग दिया। एसीपी ताज सुरक्षा यतेंद्र नागर ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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खेड़ा पचगाईं निवासी लोकेश ने बताया कि 30 अक्तूबर को उनके पिता सुरेश कुमार परचून की दुकान पर थे। इसी दौरान उधार सामान लेने आए सतेंद्र को पहले का उधार बाकी होने के कारण सामान देने से मना कर दिया। आक्रोशित होकर सतेंद्र ने उनकी पिटाई शुरू कर दी। कांच की बोतल से सिर फोड़ दिया। शोर सुनकर वह बचाने पहुंचे तो आरोपियों ने उन पर भी हमला किया। सतेंद्र के भाई सोनू व अन्य ने भी पिटाई में सहयोग दिया। एसीपी ताज सुरक्षा यतेंद्र नागर ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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