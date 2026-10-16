फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Reconstruction of the Idgah-Kheria ROB to begin tomorrow

Agra News: कल से शुरू होगा ईदगाह-खेरिया आरओबी का नवनिर्माण

Fri, 16 Oct 2026 03:22 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 03:22 AM IST
विज्ञापन
Reconstruction of the Idgah-Kheria ROB to begin tomorrow
आगरा। ईदगाह-खेरिया रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) का 17 अक्तूबर से नवनिर्माण शुरू होगा। पहले पुल की मरम्मत की योजना थी लेकिन 50 वर्ष की अवधि पूरी होने के कारण नया पुल बनाने का निर्णय लिया गया है। 90 दिनों तक सड़क यातायात बंद रहेगा।
विज्ञापन

इस दौरान वाहन चालकों को अर्जुन नगर तिराहे से बारह खंभा डबल फाटक मार्ग स्थित रेलवे फाटक संख्या 75 से होकर गुजरना होगा। आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि आरओबी का निर्माण 1970 में हुआ था। जर्जर स्थिति को देखते हुए पहले मरम्मत की योजना थी लेकिन अब नवनिर्माण का निर्णय लिया गया है।
विज्ञापन

रेल प्रशासन ने लोगों से यातायात संबंधी निर्देशों का पालन करने और निर्धारित मार्ग का उपयोग करने की अपील की है। रेलवे ने 15 जनवरी 2027 तक काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है। पुल बंद होने से खेरिया मोड़, अर्जुन नगर और आसपास के क्षेत्रों में यातायात का दबाव बढ़ने से लोगों को परेशानी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed