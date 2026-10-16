Agra News: कल से शुरू होगा ईदगाह-खेरिया आरओबी का नवनिर्माण

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इस दौरान वाहन चालकों को अर्जुन नगर तिराहे से बारह खंभा डबल फाटक मार्ग स्थित रेलवे फाटक संख्या 75 से होकर गुजरना होगा। आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि आरओबी का निर्माण 1970 में हुआ था। जर्जर स्थिति को देखते हुए पहले मरम्मत की योजना थी लेकिन अब नवनिर्माण का निर्णय लिया गया है।रेल प्रशासन ने लोगों से यातायात संबंधी निर्देशों का पालन करने और निर्धारित मार्ग का उपयोग करने की अपील की है। रेलवे ने 15 जनवरी 2027 तक काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है। पुल बंद होने से खेरिया मोड़, अर्जुन नगर और आसपास के क्षेत्रों में यातायात का दबाव बढ़ने से लोगों को परेशानी होगी।