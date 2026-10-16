Agra News: बारिश ने ठंडे किए गर्मी के तेवर, 10 डिग्री गिरा पारा

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बृहस्पतिवार दोपहर तेज गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया। बादलों की आवाजाही रही लेकिन दोपहर तीन बजे के बाद तेज हवाएं चलीं और मौसम का मिजाज बदल गया। काले बादल छाने से दिन में ही रात का एहसास होने लगा। इसके बाद रिमझिम बारिश शुरू हो गई जो शाम तक चलती रही।करीब 6.8 मिमी. बारिश दर्ज की गई। इससे गर्मी झेल रहे लोगों की परेशानी कम हुई। न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री रहा। खेरिया मोड़, राजपुर चुंगी, अमर होटल, दयालबाग, साकेत कॉलोनी, मारुति एस्टेट रोड, पश्चिमपुरी रोड पर पानी भर गया। यहां रात में पानी निकालने के लिए नगर निगम की टीमें लगी रहीं।मंडी में किसानों का खुला रखा धान भीगाअछनेरा। बारिश के कारण अछनेरा गल्ला मंडी में खुले में रखा धान भीग गया। खेतों में धान और बाजरे की फसल भीगने से किसान चिंतित हैं। बृहस्पतिवार को हुई बारिश में मंडी में पर्याप्त शेड नहीं होने के कारण खुले आसमान के नीचे रखा धान भीग गया। आंधी के कारण आढ़ती और किसानों को तिरपाल से अनाज ढकने का मौका नहीं मिल सका। इससे धान में नमी आ गई। खेत में खड़ी धान की अगेती फसल को भी आंधी और बारिश से नुकसान पहुंचने की आशंका है। संवाद