विज्ञापन

आगरा में विजिलेंस की टीम ने शमसाबाद स्थित बिजली कार्यालय में जेई समेत दो कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। कनेक्शन के नाम पर 10 हजार रुपये की घूस मांगी गई थी। टीम ने दोनों को रंगे हाथ दबोचा। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर दो पिकअप की टक्कर में दो लोगों की माैत हो गई। डीआरएम कार्यालय में सहायक परिचालन प्रबंधक की माैत से सनसनी फैल गई। उनका शव कार्यालय में मिला। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ग्वालियर हाईवे पर तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार मां-बेटे को राैंद दिया। हादसे में महिला की माैके पर ही माैत हो गई। फिरोजाबाद में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या के प्रयास के दो आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। पकड़े गए दोनों आरोपी सगे भाई हैं।