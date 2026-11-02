बड़ी खबरें: कार्यालय में मृत मिले रेलवे अफसर, घूस लेते जेई समेत दो गिरफ्तार; वाहनों की भिड़ंत में दो की माैत
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Mon, 02 Nov 2026 06:13 PM IST
सार
ब्रज क्षेत्र में सोमवार को कई बड़े घटनाक्रम सामने आए। विजिलेंस ने रिश्वत लेते बिजली विभाग के जेई समेत दो कर्मचारियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आगरा में डीआरएम कार्यालय में रेलवे अफसर की संदिध परिस्थिति में माैत हो गई। मथुरा में एक्सप्रेसवे पर पिकअप की भिड़ंत में दो की माैत हो गई।
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विस्तार
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आगरा में विजिलेंस की टीम ने शमसाबाद स्थित बिजली कार्यालय में जेई समेत दो कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। कनेक्शन के नाम पर 10 हजार रुपये की घूस मांगी गई थी। टीम ने दोनों को रंगे हाथ दबोचा। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर दो पिकअप की टक्कर में दो लोगों की माैत हो गई। डीआरएम कार्यालय में सहायक परिचालन प्रबंधक की माैत से सनसनी फैल गई। उनका शव कार्यालय में मिला। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ग्वालियर हाईवे पर तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार मां-बेटे को राैंद दिया। हादसे में महिला की माैके पर ही माैत हो गई। फिरोजाबाद में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या के प्रयास के दो आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। पकड़े गए दोनों आरोपी सगे भाई हैं।
यूपी: आगरा में रिश्वत लेते बिजली विभाग के जेई समेत दो कर्मचारी गिरफ्तार, विजिलेंस विभाग की टीम ने की कार्रवाई
आगरा में विजिलेंस विभाग की टीम ने बिजली विभाग के दो कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में एक जेई और एक निविदाकर्मी शामिल हैं। टीम उनसे पूछताछ में जुटी है...पढ़ें पूरी खबर
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आगरा-ग्वालियर हाईवे पर खारी नदी पुल के पास सोमवार को तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार मां-बेटे को टक्कर मार दी। हादसे में 38 वर्षीय महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया...पढ़ें पूरी खबर
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मथुरा के नौहझील थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर रविवार देर रात माइलस्टोन 63 के समीप दो मैक्स पिकअप की भिड़ंत में दो लोगों की मौत हो गई। एक पिकअप का एक्सल टूटने के कारण वह बीच सड़क पर खड़ी थी। इसी दौरान पीछे से आई दूसरी पिकअप ने उसमें टक्कर मार दी...पढ़ें पूरी खबर
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फिरोजाबाद के थाना खैरगढ़ क्षेत्र के एक गांव में रविवार को खेत में मरणासन्न हालत में मिली किशोरी के साथ दुष्कर्म हुआ था। रविवार देर रात थाना खैरगढ़, मक्खनपुर पुलिस तथा एसओजी व सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई के दौरान पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में दुष्कर्म के मुख्य आरोपी सहित दो शातिर बदमाशों के पैर में गोली लग गई, जिन्हें पुलिस ने दबोच लिया है। पुलिस ने इनके पास से अवैध हथियार, कारतूस, पीड़िता का मोबाइल और मोटरसाइकिल बरामद की है...पढ़ें पूरी खबर
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