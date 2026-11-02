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एसएसपी आदित्य लांग्हे ने बताया कि आरोपी सगे भाई हैं। इनकी पहचान ऋषि और जगत निवासीगण नगला सकटू, थाना खैरगढ़ के तौर पर हुई है। नगला रमिया से हाईवे की तरफ जाने वाले मार्ग पर देर रात इनके आने की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की थी, जिसे तोड़ने के लिए इन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। मौके पर मौजूद खैरगढ़, मक्खनपुर, एसओजी व सर्विलांस टीम ने जवाबी कार्रवाई की। इसमें दोनों के पैर में गोली लगी है।पुलिस पूछताछ में मुख्य आरोपी ऋषि ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसकी पीड़िता से पिछले करीब छह महीने से बातचीत थी। घटना वाली रात उसने मृतका को खेतों पर बुलाया था, जहां उसने जबरदस्ती की और विरोध करने पर डर के मारे उसका गला दबा दिया था। किशोरी के बेहोश होने पर वह उसे मौके पर ही छोड़कर भाग गया था। भाई जगत व तीसरा साथी भी उस वक्त साथ में था।पुलिस ने अभियुक्त ऋषि के पास से एक तमंचा, 2 कारतूस, 2 खोखा, पीड़िता का सैमसंग कीपैड मोबाइल और बिना नंबर की स्प्लेंडर बाइक बरामद की है। वहीं, दूसरे आरोपी जगत के पास से 1 अवैध तमंचा, एक कारतूस, एक खोखा बरामद किया है। मुख्य आरोपी ऋषि के खिलाफ पूर्व में भी थाना खैरगढ़ में मारपीट और बलवे से जुड़े मामले दर्ज हैं, और अब नए मामलों के तहत उस पर सख्त कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है।