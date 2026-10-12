त्योहार पर घर जाना आसान: रेलवे ने चलाईं ये विशेष ट्रेन, आगरा होकर चलेंगी; जारी किया गया शेड्यूल

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शकूरबस्ती-मानसी विशेष ट्रेन संख्या 04406 शकूरबस्ती से 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 और 14 नवंबर को चलेगी। वापसी में 04405 मानसी से 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 और 16 नवंबर को रवाना होगी। दोनों ओर आठ-आठ फेरे होंगे। ट्रेन में 14 सामान्य/स्लीपर और दो एसएलआर कोच होंगे।उधना-जयनगर विशेष ट्रेन गाड़ी संख्या 09073 उधना से 18 और 25 अक्तूबर को सुबह 9:50 बजे और 09074 जयनगर से 20 और 27 अक्तूबर को सुबह नौ बजे चलेगी। दूसरी जोड़ी 09071 उधना से 18 और 25 अक्तूबर को दोपहर 3:45 बजे और 09072 जयनगर से 20 और 27 अक्तूबर को दोपहर 1:30 बजे रवाना होगी। दोनों जोड़ी में 22 कोच होंगे।बांद्रा टर्मिनस-गोरखपुर विशेष ट्रेन गाड़ी संख्या 09083 बांद्रा टर्मिनस से 18 और 25 अक्तूबर को सुबह 4:30 बजे चलेगी। वापसी में 09084 गोरखपुर से 20 और 27 अक्तूबर को रात 10:45 बजे रवाना होगी। इसमें भी 22 कोच होंगे।ट्रेनों के मार्ग में टूंडला, कानपुर सेंट्रल, ऐशबाग, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, झांसी, बीना, उज्जैन, रतलाम, वडोदरा, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर सहित विभिन्न स्टेशन शामिल हैं। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले रेल मदद, एनटीईएस ऐप या आधिकारिक पूछताछ सेवा से समय-सारणी की पुष्टि करने की अपील की है।