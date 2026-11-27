विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बृहस्पतिवार सुबह करीब 10:30 बजे शव खोड़ा स्थित उनके आवास पर पहुंचते ही पहली पत्नी नीलम और आगरा स्थित गांव से पहुंची दूसरी पत्नी कोमल ने एक साथ मोर्चा खोल दिया। दोनों ने रामलखन की मां, बहन नर्मदा और ननदोई पर संपत्ति हड़पने के लिए धीमा जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए पांच घंटे तक हंगामा किया।खास बात यह रही कि तलाक के मुकदमे के बावजूद पहली पत्नी और दूसरी पत्नी आरोप लगाने में एकजुट दिखीं, जबकि हंगामे के डर से मां और बहन अंतिम दर्शन तक नहीं पहुंचीं। पुलिस के आश्वासन के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए शव लेकर आगरा स्थित पैतृक गांव लौटे।डीसीपी ट्रांस हिंडन ऋजुल ने बताया कि रामलखन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। मौत का कारण स्पष्ट होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। शव को परिजन आगरा ले गए हैं, जहां अंतिम संस्कार किया गया है।