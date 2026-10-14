Agra News: एशियाई मास्टर्स तैराकी में राधेश्याम ने जीता रजत पदक

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स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में आयोजित चैंपियनशिप में आगरा के पांच तैराकों ने प्रतिभाग किया। यमुना में नियमित अभ्यास करने वाले राधेश्याम का अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पदक जीतना उनकी लगन और खेल के प्रति समर्पण को दर्शाता है।राधेश्याम गुप्ता जिला तैराकी संघ के संयुक्त सचिव राजेश गुप्ता के पिता हैं। उनका पूरा परिवार तैराकी से जुड़ा हुआ है। राधेश्याम की इस उपलब्धि से आगरा के तैराकी जगत में खुशी का माहौल है।चैंपियनशिप में आगरा के अन्य तैराकों मनीष सिंह, अमर अवस्थी, आरबी सिंह और प्रीति कटियार ने भी उम्दा प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बनाई। जिला तैराकी संघ के अध्यक्ष राहुल पालीवाल, सचिव उमेश शर्मा सहित शहर के तैराकी प्रशिक्षकों और खेल प्रेमियों ने राधेश्याम गुप्ता को रजत पदक जीतने पर बधाई दी।