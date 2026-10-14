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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Protest by the Government Nurses Association

Agra News: गृह जनपद में तैनाती की मांग को लेकर नर्सेज संघ का पांचवें दिन भी प्रदर्शन

Wed, 14 Oct 2026 02:58 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:58 AM IST
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Protest by the Government Nurses Association
प्रदर्शन करतीं नर्स 
आगरा। राजकीय नर्सेज संघ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर जिला महिला चिकित्सालय में मंगलवार को नर्सेज का आंदोलन पांचवें दिन भी जारी रहा। संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश त्यागी ने बताया कि उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देशों के बावजूद अभी तक गृह जनपद में तैनाती का आदेश जारी नहीं किया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक मांगें पूरी नहीं होतीं आंदोलन जारी रहेगा। बताया आगामी 22 अक्तूबर को नर्सिंग संवर्ग स्वास्थ्य भवन लखनऊ पहुंचकर धरना-प्रदर्शन और घेराव करेगा। इसके बावजूद शासनादेश जारी नहीं हुआ तो हड़ताल की जाएगी। इस दौरान ऊषा शंखवार, मंजुला, सविता, पूजा, बिंदु राम, नीतू गुप्ता, बिंदु सागर, प्रतिभा, नीलम रुहेला आदि मौजूद रहीं।
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