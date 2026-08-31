यूजीसी नियमों पर संग्राम: क्षत्रिय महासभा का प्रदर्शन, फतेहाबाद रोड पर लगा जाम; आंवलखेड़ा में पैदल मार्च

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प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यूजीसी के विवादित नियमों को तत्काल वापस लेने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम पत्र भेजा जाएगा। उन्होंने उच्च शिक्षा में आरक्षण समाप्त करने, आरक्षण का आधार जातिगत न होकर आर्थिक स्थिति के आधार पर करने और सरकारी नौकरी वाले परिवारों को आरक्षण का लाभ नहीं दिए जाने की मांग उठाई। इस दौरान लाल सिंह तोमर, अमन चौहान, राहुल दीक्षित, सचिन परमार, अजय धाकरे, अमित जसावत, मोहित चौहान और तारन सिंह जसावत आदि मौजूद रहे।यूजीसी के प्रस्तावित नियमों के विरोध में रविवार को आंवलखेड़ा में क्षत्रिय समाज की बैठक हुई। अध्यक्षता नरेंद्र विक्रम सिंह परमार ने की। वक्ताओं ने प्रस्तावित नियमों को वापस लेने की मांग करते हुए आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। बैठक के बाद मांगों के समर्थन में पैदल मार्च भी निकाला गया। संचालन मयंक परमार, हुकुम सिंह चाहर और वीरेंद्र कुमार ने किया। इस दौरान श्योराज सिंह परमार, मुन्नालाल, अंशुमान शास्त्री, गजेंद्र सिंह परमार, सरपंच मुकेश, बंटी चौहान, बालाजी, कौशलेंद्र सिंह, लाल कुमार, रामू परमार, शीशपाल मास्टर, गुरुदयाल सिंह और रामेश्वर आदि मौजूद रहे।