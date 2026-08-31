150वें वर्ष में ऐतिहासिक रामलीला: रामबरात में दिखेंगी 100 झांकियां, इलेक्ट्रॉनिक आतिशबाजी बनेगी खास आकर्षण

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श्रीरामलीला कमेटी की वार्षिक पत्रिका रामांजली का विमोचन रविवार को बिजलीघर स्थित श्रीराम हनुमान मंदिर पर कमेटी के अध्यक्ष एवं विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल और महामंत्री राजीव अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर रामलीला महोत्सव की तैयारियों और कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। 25 सितंबर को मुकुट पूजन के साथ रामलीला महोत्सव की शुरुआत होगी। इस अवसर पर विजय प्रकाश गोयल, भगवानदास बंसल, विष्णु दयाल बंसल, विनोद जोहरी, मुकेश जोहरी, संजय तिवारी, प्रवीण स्वरूप, राकेश जैन, अंजुल बंसल, राहुल गौतम, रामांशु शर्मा, महेशचंद्र, आदर्श नंदन गुप्ता आदि मौजूद रहेकमेटी के अध्यक्ष पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने बताया कि इस बार रामलीला महोत्सव में परंपराओं के साथ आधुनिक तकनीक का भी समावेश किया जाएगा। वृंदावन की मंडली के कलाकार पारंपरिक शैली में लीलाओं का मंचन करेंगे। इस वर्ष भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव और मां जानकी के जन्मोत्सव को नंद उत्सव की तर्ज पर मनाया जाएगा।महामंत्री राजीव अग्रवाल ने बताया कि इस बार रामबरात में करीब 100 झांकियां शामिल की जाएंगी। इनमें स्वचालित झांकियां विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगी। गोवर्धन की स्वचालित झांकी के साथ हरिद्वार की डाक कांवड़ भी रामबरात में लोगों का ध्यान खींचेगी। हालांकि देश के विभिन्न हिस्सों से रामबरात में झांकियां शामिल करने के प्रस्ताव कमेटी को मिले हैं, लेकिन किनारी बाजार और रावतपाड़ा क्षेत्र में जगह सीमित होने के कारण सभी झांकियों को शामिल करना संभव नहीं है। ऐसे में चुनिंदा और आकर्षक झांकियों को ही रामबरात का हिस्सा बनाया जाएगा।1- 25 सितंबर को गणेश पूजन एवं मुकुट पूजन 2-26 सितंबर श्री मन:कामेश्वर नाथ जी महाराज की मुकुट सवारी3-28 सितंबर श्री गणेश जी महाराज की सवारी का नगर-परिभ्रमण4- 29 सितंबर रावण की दुहाई का नगर-परिभ्रमण5-30 सितंबर मंचीय लीला का उद्घाटन ( रामलीला मैदान में)6- 1 अक्तूबर श्रीराम जन्मोत्सव लीला7- 2 अक्तूबर सीता जन्मोत्सव लीला8- 24 अक्तूबर श्री रामचरितमानस, मास परायण का समापन, सभी स्वरूपों की विदाई