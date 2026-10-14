फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Portal Glitch Sends Hospital Complaints to Agra District Women’s Hospital

गजब का हाल: स्वास्थ्य विभाग का शिकायत पोर्टल बीमार, एसएन की शिकायत, महिला जिला अस्पताल के खाते में दर्ज

Wed, 14 Oct 2026 10:22 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Wed, 14 Oct 2026 10:22 AM IST
सार

आगरा में स्वास्थ्य विभाग के एकीकृत शिकायत पोर्टल की तकनीकी खामी से एसएन मेडिकल कॉलेज, मानसिक स्वास्थ्य संस्थान और कई सीएचसी की शिकायतें जिला महिला अस्पताल के पोर्टल पर दर्ज हो रही हैं। पिछले एक महीने में ऐसे 100 से अधिक मामले सामने आए हैं।
 

विज्ञापन
Portal Glitch Sends Hospital Complaints to Agra District Women’s Hospital
जिला महिला अस्पताल - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के एकीकृत शिकायत पोर्टल की तकनीकी खामी के कारण एसएन मेडिकल कॉलेज, मानसिक स्वास्थ्य संस्थान और कई सीएचसी की शिकायतें जिला महिला अस्पताल के पोर्टल पर ही दर्ज हो रही हैं। पिछले एक महीने में ऐसे 100 से भी अधिक मामले सामने आ चुके हैं।
विज्ञापन


पिनाहट सीएचसी का एक मामला (शिकायत संख्या: 92514600047875) लाखन सिंह का है। उनकी पत्नी रिंकी का पिनाहट सीएचसी में अल्ट्रासाउंड नहीं किया जा रहा था। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। बाद में उनसे बात करके मामले का निदान किया गया, लेकिन 27 अगस्त 2025 की यह शिकायत आज तक महिला जिला अस्पताल के पोर्टल पर दर्ज दिख रही है।
विज्ञापन


दूसरा मामला दीनदयाल का है (शिकायत संख्या: 92614600054379)। इन्होंने एत्मादपुर सीएचसी में मेडिकल स्टाफ की ओर से दुर्व्यवहार किए जाने की शिकायत 27 अगस्त को दर्ज कराई थी। यह शिकायत भी महिला जिला अस्पताल के पोर्टल पर ही जाकर चस्पा हो गई। 
विज्ञापन
विज्ञापन



प्रमुख अधीक्षक जिला महिला अस्पताल डॉ. पुष्पलता ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है। पोर्टल पर ऐसे कई मामले दिख रहे हैं जो वास्तव में हमारे अस्पताल के हैं ही नहीं। इसको सुधारने के लिए संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया गया है।

ऐसे दर्ज कराएं शिकायत
-स्वास्थ्य विभाग के अधिकृत ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं।

-शिकायत दर्ज करते समय संबंधित अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र नाम सही ड्रॉप-डाउन मेनू से चुनें, ताकि मामला सीधे संबंधित अधिकारी तक पहुंचे।
-अपना नाम, मोबाइल नंबर, घटना की तिथि और यदि कोई पर्चा या सबूत हो तो उसे अपलोड करें।

- शिकायत दर्ज होने के बाद मिलने वाले शिकायत नंबर (रेफरेंस नंबर) को नोट कर लें, ताकि भविष्य में स्टेटस ट्रैक किया जा सके।

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed