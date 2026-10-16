फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Police could find neither weapons nor witnesses; the accused was acquitted.

Agra News: पुलिस हथियार ढूंढ़ पाई न गवाह, आरोपी दोषमुक्त

Fri, 16 Oct 2026 03:12 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Fri, 16 Oct 2026 03:12 AM IST
विज्ञापन
Police could find neither weapons nor witnesses; the accused was acquitted.
आगरा। सदर थाना क्षेत्र के रोहता निवासी कुंटू उर्फ देवेंद्र सिंह को अपर जिला जज मृदुल दुबे की अदालत ने हत्या के आरोप से दोषमुक्त कर दिया। दो माह पुराने विवाद के आधार पर दर्ज इस मामले में पुलिस न तो हत्या में इस्तेमाल हथियार का पता लगा सकी और न ही कोई ऐसा गवाह तलाश पाई जिसने मृतक को आखिरी बार आरोपी के साथ देखा हो।
विज्ञापन

दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, रोहता निवासी ऑटो चालक मनोज 22 जनवरी, 2019 को घर से निकले थे लेकिन देर रात तक नहीं लौटे। अगले दिन उनका शव रोहता इंटर कॉलेज के पीछे कच्चे रास्ते पर मिला। मृतक की पत्नी सीमा ने घटना से दो माह पूर्व पति के साथ हुए विवाद के आधार पर कुंटू उर्फ देवेंद्र सिंह पर हत्या का शक जताते हुए तहरीर दी। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और पुलिस ने अदालत में आरोपपत्र भी दाखिल कर दिया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता सीमा, मृतक के भाई संजय दुबे और चिकित्सक सुमंत कुमार सिंह सहित आठ गवाह पेश किए लेकिन वे परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की कड़ियां जोड़ने में असफल रहे।
विज्ञापन

अदालत ने विवेचना पर की सख्त टिप्पणी
अदालत ने विवेचना में गंभीर कमियां पाईं। अदालत ने कहा कि केवल आरोपपत्र दाखिल करने और केस डायरी के पर्चे काटने मात्र से अभियुक्त दोष सिद्ध नहीं होता। विवेचना में गंभीर खामियों को देखते हुए अदालत ने आदेश की प्रति पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त आगरा और जिलाधिकारी आगरा को भेजने के निर्देश भी दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

-------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed