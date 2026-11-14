Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   PG counselling at SN: 104 seats remain vacant

Agra News: एसएन में पीजी की काउंसिलिंग, खाली रह गईं 104 सीटें

Sat, 14 Nov 2026 02:35 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 02:35 AM IST
विज्ञापन
PG counselling at SN: 104 seats remain vacant
एसएन मेडिकल कॉलेज में पीजी की काउंसिलिंग
आगरा। एसएन मेडिकल कॉलेज में पीजी की काउंसिलिंग में 104 सीटें रिक्त रह गईं। अब दूसरी काउंसिलिंग होगी। इसमें एसएन समेत निजी कॉलेजों की सीटें भी हैं। प्राचार्य डॉ. प्रशांत गुप्ता ने बताया कि एसएन मेडिकल कॉलेज, मथुरा के केडी मेडिकल कॉलेज, केएम मेडिकल कॉलेज, एसकेएस मेडिकल कॉलेज, फिरोजाबाद के एफएच मेडिकल कॉलेज में पीजी की 289 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया तीन नवंबर से चल रही है। अंतिम दिन तक 185 सीटों पर प्रवेश हो चुका है। 104 सीट रिक्त रह गई हैं, ऐसे में दूसरी काउंसिलिंग भी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed