Agra News: एसएन में पीजी की काउंसिलिंग, खाली रह गईं 104 सीटें

विज्ञापन

आगरा। एसएन मेडिकल कॉलेज में पीजी की काउंसिलिंग में 104 सीटें रिक्त रह गईं। अब दूसरी काउंसिलिंग होगी। इसमें एसएन समेत निजी कॉलेजों की सीटें भी हैं। प्राचार्य डॉ. प्रशांत गुप्ता ने बताया कि एसएन मेडिकल कॉलेज, मथुरा के केडी मेडिकल कॉलेज, केएम मेडिकल कॉलेज, एसकेएस मेडिकल कॉलेज, फिरोजाबाद के एफएच मेडिकल कॉलेज में पीजी की 289 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया तीन नवंबर से चल रही है। अंतिम दिन तक 185 सीटों पर प्रवेश हो चुका है। 104 सीट रिक्त रह गई हैं, ऐसे में दूसरी काउंसिलिंग भी होगी।