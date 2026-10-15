फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Petha traders worried due to sugar shortage.

Agra News: चीनी की किल्लत से पेठा कारोबारी परेशान

Thu, 15 Oct 2026 03:07 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 03:07 AM IST
विज्ञापन
Petha traders worried due to sugar shortage.
आगरा। त्योहार पर चीनी की किल्लत से पेठा कारोबारी परेशान हैं। थोक विक्रेताओं की भंडारण क्षमता घटने के बाद भी उन्हें स्टॉक नहीं मिल रहा। बुधवार को भी मिलों से चीनी नहीं मिलने से कारोबारियों में रोष है। दो दिन में सप्लाई शुरू नहीं होने पर व्यापारी डीएम से मिलेंगे।
विज्ञापन

निजी मिलों की मनमानी और चीनी एजेंट्स की जमाखोरी से बाजार में चीनी की कृत्रिम कमी पैदा हो गई है। पिछले सात दिन से बेलनगंज में चीनी कारोबारी हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। इधर, नूरी दरवाजा से लेकर पेठा कारोबारियों को चीनी नहीं मिल रही। पेठा में सबसे ज्यादा चीनी का उपयोग होता है। शहीद भगत सिंह पेठा कुटीर उद्योग एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल का कहना है कि चीनी के बिना पेठा तैयार नहीं हो सकता। खराब गुणवत्ता की चीनी से पेठा की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। सरकार से मांग है कि जल्द चीनी की पर्याप्त आपूर्ति की जाए।
विज्ञापन

आगरा खंडसारी एंड शुगर डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष गिर्राज अग्रवाल ने बताया कि एक हजार क्विंटल पाक्षिक भंडारण क्षमता है लेकिन थोक विक्रेताओं के पास स्टॉक खत्म हो चुका है। नया स्टॉक नहीं मिल रहा। ऐसे में त्योहार पर पेठा, मिठाई आदि कारोबार प्रभावित हो सकते हैं। जल्द इस संबंध में व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल डीएम से मिलकर पर्याप्त सप्लाई कराए जाने की मांग रखेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed