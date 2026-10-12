फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Performed a street play to make the city clean and beautiful.

Agra News: शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने को किया नुक्कड़ नाटक

Mon, 12 Oct 2026 03:02 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 03:02 AM IST
विज्ञापन
Performed a street play to make the city clean and beautiful.
आगरा। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर निगम ने रविवार को नुक्कड़ नाटक से लोगों को जागरूक किया। स्वच्छता ही सेवा मुहिम के तहत बल्केश्वर क्षेत्र में लोगों को सफाई का महत्व समझाया गया। बल्केश्वर चौराहा क्षेत्र में आयोजित नुक्कड़ नाटक में कलाकारों ने आमजन व दुकानदारों को समझाया कि सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी न फैलाएं और कूड़ा हमेशा निर्धारित स्थान पर ही डालें। टीम ने संदेश दिया कि जनभागीदारी से ही शहर को पूरी तरह स्वच्छ बनाया जा सकता है।
विज्ञापन

सेक्टर-6डी में बनेगा नया पार्क
वार्ड 47 आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर-6डी में नगर निगम निधि से एक नए पार्क का निर्माण होगा। क्षेत्रीय पार्षद निरंजन सिंह कैम के प्रयासों और मेयर हेमलता दिवाकर के सहयोग से रविवार को नवरात्र में इसका शिलान्यास किया गया। ललित चतुर्वेदी और डॉ. पार्थ सारथी शर्मा ने नारियल फोड़कर कार्य का शुभारंभ किया। इस मौके पर मनोज शर्मा, जवाहर सिंह, संध्या जोशी, विजय खंडेलवाल और सुधीर चौबे सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed