इंस्टाग्राम की 'क्यूट गर्ल': 16 साल की उम्र में दोस्ती, फिर कराई जबरन शादी; नादानी की मिली खौफनाक सजा

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आगरा के जगदीशपुरा क्षेत्र में एक युवती ने युवक और उसके परिवार के पांच अन्य सदस्यों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने नशीला पदार्थ पिलाकर शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न, जबरन शादी कराने और धमकी देने की शिकायत की है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर छह आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

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युवती ने बताया कि जब वह 16 वर्ष की थी, तब उसकी मुलाकात इंस्टाग्राम के माध्यम से कुनाल राजपूत से हुई थी। बात बढ़ने पर मुलाकातें होने लगीं। कुनाल उसे शीतल पेय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाता था, जिससे वह बेहोश हो जाती थी। होश में आने पर युवक उसे अचानक बेहोश हो जाने की बात बताता था। बाद में उसे कुछ दवाइयां भी दी जाने लगीं।





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युवक ने इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर उसके नाम से कई आईडी बनाईं और उसे भी संदेश भेजने के लिए कहता था। वह बार-बार घर से भागकर शादी करने का दबाव बनाता था। 28 जुलाई को उसे ग्वालियर से जबरन आगरा लाया गया। 8 अगस्त को युवक और उसके परिजन उसे अपने घर ले गए, जहां डराने-धमकाने के साथ कुनाल के समर्थन में मर्जी से शादी करने का वीडियो बनवाया गया।





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