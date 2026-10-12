भाजपा में कलह: सांसद-विधायक समर्थकों में टकराव, सड़क पर आई गुटबाजी; क्रॉस FIR हुई दर्ज

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कहने को वाहन टच होने का विवाद बताया गया। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि दोनों पक्षों में यह टकराव सोशल मीडिया पर परोक्ष रूप से सांसद रामप्रताप और विधायक डॉ. धर्मपाल सिंह के बारे में की गई बयानबाजी की प्रतिक्रिया में हुआ है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर क्रॉस प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार शिवा स्टेट कॉलोनी, कालिंदी विहार निवासी लोकेंद्र सिंह सिकरवार ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि शनिवार शाम करीब 5 बजे वह लायर्स कॉलोनी से लौट रहे थे। उसी दौरान कालिंदी प्लाजा के पास सौरभ ठाकुर अपने तीन अन्य साथियों के साथ मिले और उन्होंने साथियों के साथ मिलकर गाली-गलौज व मारपीट की। जान से मारने की धमकी देते हुए उनकी गाड़ी का पीछा भी किया।वहीं, दूसरे पक्ष के प्रकाश नगर निवासी सौरभ ठाकुर ने अपनी क्रॉस तहरीर में आरोप लगाया कि कालिंदी विहार जाते समय जाम के दौरान उनकी गाड़ी लोकेंद्र की कार से टच हो गई थी, जिस पर लोकेंद्र ने उनके साथ गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी। सौरभ ने लोकेंद्र पर वसूली करने का भी गंभीर आरोप लगाया है।एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया कि दोनों पक्षों की तरफ से प्राप्त तहरीरों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है।