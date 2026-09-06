Agra News: पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ा, राजस्थान-उत्तर प्रदेश का संपर्क कटा
आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 11:49 PM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 11:49 PM IST
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सैंया/लादूखेड़ा। राजस्थान स्थित आगई बांध के चार मोरी गेट खोले जाने से राजस्थान सीमा से लगे कुसैड़ा और जसुपुरा गांव के पास बनी रपटों पर तीन फीट ऊंचाई तक पानी बह रहा है, जिससे मनियां जाने का मुख्य मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है। एहतियातन मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है, जो आवागमन रोकने के लिए वाहनों को लगातार वापस कर रहा है।
मार्ग बंद होने के कारण राजस्थान के मनियां शहर के साथ होने वाला स्थानीय व्यापार पूरी तरह ठप पड़ गया है। इसके अलावा कुसैड़ा, जसुपुरा, पट्टी और बाबुकापुरा आदि गांवों के स्कूली बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हुई है, जो मनियां पढ़ने जाते थे। वहीं, नदी किनारे स्थित खेतों में खड़ी फसलों के जलमग्न होने से उनके नष्ट होने की आशंका बढ़ गई है।
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मार्ग बंद होने के कारण राजस्थान के मनियां शहर के साथ होने वाला स्थानीय व्यापार पूरी तरह ठप पड़ गया है। इसके अलावा कुसैड़ा, जसुपुरा, पट्टी और बाबुकापुरा आदि गांवों के स्कूली बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हुई है, जो मनियां पढ़ने जाते थे। वहीं, नदी किनारे स्थित खेतों में खड़ी फसलों के जलमग्न होने से उनके नष्ट होने की आशंका बढ़ गई है।
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