फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Overall winner in Agra Division Under-14 category in State Cricket League

Agra News: राज्य क्रिकेट लीग में आगरा मंडल अंडर-14 वर्ग में ओवरऑल विजेता

Tue, 03 Nov 2026 02:45 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Tue, 03 Nov 2026 02:45 AM IST
विज्ञापन
Overall winner in Agra Division Under-14 category in State Cricket League
उत्तर प्रदेशीय बालक एवं बालिका राज्य क्रिकेट प्रतियोगिता
आगरा। डीएवी इंटर कॉलेज में आयोजित 70वीं उत्तर प्रदेशीय बालक एवं बालिका राज्य क्रिकेट प्रतियोगिता में मंडल के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। टीम अंडर-14 बालक वर्ग में ओवरऑल चैंपियन बनी जबकि अंडर-19 बालक वर्ग में तीसरा स्थान हासिल किया।
विज्ञापन

अंडर-14 बालक वर्ग के खिताबी मुकाबले में वाराणसी मंडल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 15 ओवर में 120 रन बनाए। आगरा के गेंदबाज दिनेश और आजाद ने 2-2 व तेजस्व ने 1 विकेट लिया। जवाब में उतरी आगरा की टीम ने 14 ओवर में मात्र 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। हर्ष स्वरूप ने नाबाद 54, तेजस्व ने 45 और आजाद ने नाबाद 22 रन की पारी खेलकर टीम को 8 विकेट से जीत दिलाई और ओवरऑल चैंपियन का गौरव दिलाया। इस उपलब्धि पर मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक राकेश कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक रवींद्र पाल सिंह तोमर, जिला विद्यालय निरीक्षक (द्वितीय) विश्व प्रताप सिंह, जीआईसी प्रधानाचार्य मानवेंद्र सिंह, मास्टर पंकज शर्मा, मंडलीय क्रीड़ा सचिव अनिल कुमार, जिला क्रीड़ा सचिव डॉ. रीनेश मित्तल, पंकज कश्यप, उपमा सिंह आदि ने बधाई दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed