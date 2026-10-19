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Agra News: वुशू में 240 से अधिक बेटियों ने दिखाई फुर्ती

Mon, 19 Oct 2026 02:42 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Mon, 19 Oct 2026 02:42 AM IST
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Over 240 girls showcased their agility in Wushu
वुशू प्रतियोगिता
आगरा। जिला वुशू एसोसिएशन की ओर से दयालबाग स्थित बीडी कॉन्वेंट प्रीमियर स्कूल में तीन दिवसीय अस्मिता खेलो इंडिया वुमेंस सिटी लीग वुशू प्रतियोगिता संपन्न हुई। इसमें 240 से अधिक बेटियों ने अपनी फुर्ती और तकनीक परिचय से बताया दिया कि खेल के मैदान में वे किसी से पीछे नहीं हैं।
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प्रतियोगिता में सेंट एंड्रूज पब्लिक स्कूल अंडर-17 और अंडर-19 में सर्वाधिक अंक लेकर ओवरऑल विजेता बना। अंडर-14 वर्ग में बीडी कॉन्वेंट शास्त्रीपुरम विजेता व क्वीन विक्टोरिया उपविजेता रहा। अंडर-17 में सेंट एंड्रूज विजेता व गणेश राम नागर स्कूल उपविजेता रहा। अंडर-19 में सेंट एंड्रूज विजेता व बीडी कॉन्वेंट दयालबाग उपविजेता रहा। समापन समारोह में डॉ. देवव्रत सारस्वत एवं अध्यक्ष चंद्रव्रत सारस्वत ने विजेता एवं उपविजेता टीम के खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद कुमार भी मौजूद रहे।
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