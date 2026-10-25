Agra News: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बेकाबू कार डिवाइडर तोड़कर पलटी, ठेकेदार की मौत

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यह दुर्घटना थाना फतेहाबाद क्षेत्र में किलोमीटर 26.800 के पास हुई। हादसे में बिहार के जिला लखीसराय ग्राम बाछा थाना हलसी निवासी शैलेश (45) की जान चली गई। घायल कार चालक भास्कर दिल्ली के थाना कल्याणपुर विनोद नगर का रहने वाला है। दोनों दिल्ली से बिहार जा रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिस और यूपीडा की टीम मौके पर पहुंची। घायल चालक भास्कर को उपचार के लिए सीएचसी फतेहाबाद भेजा गया। मृतक शैलेश के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। क्षतिग्रस्त कार को क्रेन की सहायता से थाना फतेहाबाद पहुंचाया गया।यूपीडा के सुरक्षा अधिकारी प्रथम राधा मोहन द्विवेदी ने बताया कि संभवत चालक को झपकी आ गई थी। कार की गति अधिक थी। इसके कारण ही हादसा हुआ है। चालक भास्कर ने बताया कि वे दुर्गा पूजा के दौरान शैलेश के परिवार को बिहार छोड़कर आए थे। अब दोनों दोस्त उसके परिवार को वापस लाने बिहार जा रहे थे। भास्कर प्रॉपर्टी के कारोबार से जुड़ा है। शैलेश कंस्ट्रक्शन की ठेकेदारी करते थे।