यूपी: पीएम मोदी के जन्मदिन पर एक लाख दीये जलाने पर विपक्ष का तंज, 'रोशनी में शहर के गड्ढे-कचरा भी देख लें'
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 18 Sep 2026 10:19 AM IST
सार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर एक लाख दीप जलाने के सरकारी कार्यक्रम पर बसपा, सपा और कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाए हैं। विपक्षी नेताओं ने शहर के गड्ढों और कचरे के ढेर का हवाला देते हुए कहा कि दीप जलाने के साथ लोगों की मूल समस्याएं भी दूर की जानी चाहिए।
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विस्तार
पीएम मोदी के जन्मदिन पर सरकारी कार्यक्रमों के जरिये एक लाख दीपक जलाने पर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं। कहा कि हजारों-लाखों दीयों की रोशनी में ही सही, शहर के गड्ढों और कचरे के ढेर देख लीजिए। दीप जलाएं लेकिन लोगों की तकलीफ दूर करें। सड़कों पर गड्ढों और कचरे के ढेर दूर कराएं।
बसपा पार्षद सुहैल कुरैशी के मुताबिक केवल फोटो खिंचाने का काम किया जा रहा है। साफ-सुथरी जगहों पर झाड़ू पकड़कर फोटोग्राफी कराई जा रही है। शहर का हाल खराब है। हम ऐसे क्षेत्र बता देंगे जहां कचरे के ढेर हैं। वहां जाएं और अभियान चलाएं।
सपा नेता श्याम भोजवानी ने कहा कि वीआईपी रोड फतेहाबाद रोड पर एक फुट गहरे गड्ढे हैं लेकिन उन्हें नहीं भरा जा रहा। शंकर ग्रीन हाइट्स, पार्श्वनार्थ पंचवटी, एडीए हाइट्स सहित कई कॉलोनियां हैं जिनके मार्ग पर गहरे गड्ढे हैं।
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कांग्रेस के पूर्व महानगर अध्यक्ष अश्वनी जैन ने राजनगर में रेलवे लाइन के किनारे कचरे के ढेर दिखाए और सवाल पूछा कि पीएम के जन्मदिन पर अभियान ही चलाना था तो राजनगर में चलाते। कचरे के ढेर साफ ही नहीं किए गए। जन्मदिन पर अभियान के नाम पर बजट की सफाई कर दी जाएगी लेकिन कूड़ा वहीं का वहीं रहेगा।
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बसपा पार्षद सुहैल कुरैशी के मुताबिक केवल फोटो खिंचाने का काम किया जा रहा है। साफ-सुथरी जगहों पर झाड़ू पकड़कर फोटोग्राफी कराई जा रही है। शहर का हाल खराब है। हम ऐसे क्षेत्र बता देंगे जहां कचरे के ढेर हैं। वहां जाएं और अभियान चलाएं।
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सपा नेता श्याम भोजवानी ने कहा कि वीआईपी रोड फतेहाबाद रोड पर एक फुट गहरे गड्ढे हैं लेकिन उन्हें नहीं भरा जा रहा। शंकर ग्रीन हाइट्स, पार्श्वनार्थ पंचवटी, एडीए हाइट्स सहित कई कॉलोनियां हैं जिनके मार्ग पर गहरे गड्ढे हैं।
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कांग्रेस के पूर्व महानगर अध्यक्ष अश्वनी जैन ने राजनगर में रेलवे लाइन के किनारे कचरे के ढेर दिखाए और सवाल पूछा कि पीएम के जन्मदिन पर अभियान ही चलाना था तो राजनगर में चलाते। कचरे के ढेर साफ ही नहीं किए गए। जन्मदिन पर अभियान के नाम पर बजट की सफाई कर दी जाएगी लेकिन कूड़ा वहीं का वहीं रहेगा।