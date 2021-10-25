फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Opposition opposing Election Commission anticipating defeat in 2027: Brajesh Pathak

2027 में संभावित हार देख चुनाव आयोग का विरोध कर रहा विपक्ष: बृजेश पाठक

Fri, 09 Oct 2026 01:10 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 01:10 AM IST
विज्ञापन
Opposition opposing Election Commission anticipating defeat in 2027: Brajesh Pathak
फतेहाबाद। बाजिदपुर में बृहस्पतिवार को दिवंगत विधायक छोटेलाल वर्मा के त्रयोदशी संस्कार में शामिल होने पहुंचे प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने दिवंगत विधायक को पिछड़े वर्ग का मजबूत नेता और जन-जन का साथी बताते हुए उनके निधन को अपूरणीय क्षति बताया।
विज्ञापन

संवैधानिक संस्थाओं पर विपक्ष के रुख पर हमला बोलते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी दलों को वर्ष 2027 में अपनी संभावित हार दिखाई दे रही है, इसलिए वे चुनाव आयोग का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके हाथ कारसेवकों के खून से रंगे हैं और उन्हें सनातन से माफी मांगनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने प्रसिद्ध अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर भी गहरा शोक व्यक्त किया। इस अवसर पर सांसद राजकुमार चाहर, जिलाध्यक्ष प्रशांत पौनिया, रामसनेही वर्मा, लक्ष्मीकांत वर्मा, महेंद्र वर्मा और भाजपा नेता नितिन वर्मा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed