Agra News: शारदीय नवरात्र पर मां भवानी के रूप में हुआ ब्रह्मलाल महाराज का भव्य शृंगार

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मंदिर के पुजारी जयप्रकाश गोस्वामी ने बताया कि देवी की आस्था से अभिभूत श्रद्धालुओं की भारी मांग पर रविवार को 2रे दिन भी ब्रह्मलाल महाराज का मां भवानी के रूप में आलौकिक श्रृंगार किया गया था। इस दौरान मंदिर में हर-हर बम-बम के साथ माता रानी के गगनभेदी जयकारे लगे और पूजा अर्चना के बाद भक्तों के बीच महाप्रसाद का वितरण किया गया। इस अलौकिक श्रृंगार पूजा के दर्शन करने के लिए बाह के अलावा शिकोहाबाद और धौलपुर तक के श्रद्धालु बड़ी संख्या में बटेश्वर पहुंचे। विज्ञापन

मंदिर के पुजारी जयप्रकाश गोस्वामी ने बताया कि देवी की आस्था से अभिभूत श्रद्धालुओं की भारी मांग पर रविवार को 2रे दिन भी ब्रह्मलाल महाराज का मां भवानी के रूप में आलौकिक श्रृंगार किया गया था। इस दौरान मंदिर में हर-हर बम-बम के साथ माता रानी के गगनभेदी जयकारे लगे और पूजा अर्चना के बाद भक्तों के बीच महाप्रसाद का वितरण किया गया। इस अलौकिक श्रृंगार पूजा के दर्शन करने के लिए बाह के अलावा शिकोहाबाद और धौलपुर तक के श्रद्धालु बड़ी संख्या में बटेश्वर पहुंचे।

बाह। पवित्र शिवधाम बटेश्वर शारदीय नवरात्र के पहले दिन रविवार को माता रानी की आस्था से सराबोर रहा। यहां स्थित प्रसिद्ध ब्रह्मलाल महाराज का देवी के भव्य रूप में विशेष श्रृंगार किया गया। श्रृंगार पूजा के बाद पूरा मंदिर परिसर माता रानी के जयकारों से गूंज उठा।