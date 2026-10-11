दिल्ली में प्रदर्शन, ताज पर सन्नाटा: ट्रेनें निरस्त होने से पर्यटकों की संख्या में कमी, घट गए 13 हजार सैलानी

तारीख भारतीय पर्यटक विदेशी पर्यटक कुल पर्यटक 3 अक्तूबर 36,392 2,000 38,592 10 अक्तूबर 22,312 2,885 25,197

दिल्ली में शनिवार को प्रदर्शन को देखते हुए अधिकांश विदेशी पर्यटक एक दिन पहले ही आ गए थे। ताजमहल पर इसका असर नजर भी आया। बीते शनिवार को ताजमहल पर 2200 विदेशी पर्यटक आए थे, जिनमें सार्क देशों के 252 और बिम्सटेक के छह शामिल थे। वहीं इस शनिवार को इनकी संख्या 2,885 रही। इसमें 269 सार्क और 11 बिम्सटेक देशों के रहे। टूर ऑपरेटरों की सलाह पर विदेशी पर्यटकों ने एक दिन पहले ही दिल्ली छोड़कर आगरा आने का फैसला लिया।दिल्ली में विरोध प्रदर्शन और आंदोलन के कारण पर्यटन सीजन पर बुरा असर पड़ेगा। लोग सुकून की चाहत में आते हैं लेकिन सोशल मीडिया, खबरों में प्रदर्शन, अशांति की तस्वीरें देखते हैं तो ट्रिप निरस्त कर देते हैं। अगले तीन महीने पर्यटन के लिए खराब रह सकते हैं।जेन जी के प्रदर्शन पूरी दुनिया में जिस तरह हुए हैं वैसे भारत में होने की खबरों से नकारात्मक असर पड़ रहा है। इस पूरे साल ताज पर ही सैलानियों की संख्या कम हुई है। ट्रेन निरस्त करने, बसें बंद करने से लोगों में चिंता है, इसलिए पूरे अक्तूबर-नवंबर इसका बुरा असर नजर आएगा।