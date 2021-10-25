Agra News: कुत्ते के हमले से नौ वर्षीय बालक घायल

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विप्रावली निवासी पप्पू का नौ वर्षीय पुत्र ध्रुव रविवार शाम को गांव की एक दुकान से सामान खरीदकर घर लौट रहा था। रास्ते में अचानक आवारा कुत्ते ने उस पर हमला बोल दिया। बालक की चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और डंडे से कुत्ते को भगाया। घटना की जानकारी पर परिजन घायल बालक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पिनाहट लेकर पहुंचे। यहां चिकित्सक ने बालक का उपचार करने के साथ एंटी रेबीज वैक्सीन की डोज लगाई। घटना के बाद ग्रामीणों में आवारा कुत्तों को लेकर दहशत है।