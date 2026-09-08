आगरा में जल संकट: शास्त्रीपुरम-कैंट से ताजगंज तक बूंद-बूंद को तरसे लोग, आज इन इलाकों में नहीं आएगा पानी
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Wed, 09 Sep 2026 06:01 AM IST
सार
आगरा के शास्त्रीपुरम और पश्चिमपुरी में पंपिंग स्टेशन के जलाशयों की सफाई के कारण मंगलवार को पूरे दिन पानी की आपूर्ति बाधित रही। बुधवार को हलवाई की बगीची पंपिंग स्टेशन की सफाई के चलते कई इलाकों में पानी नहीं आएगा, वहीं ताजगंज और कैंट में पाइपलाइन लीकेज से संकट बढ़ गया है।
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विस्तार
आगरा के शास्त्रीपुरम में जोनल पंपिंग स्टेशन पर मौजूद जलाशयों की सफाई का काम मंगलवार को किया गया। इस वजह से शास्त्रीपुरम, पश्चिमपुरी क्षेत्र की कॉलोनियों में पूरे दिन पानी की आपूर्ति बाधित रही। जलकल विभाग के कर्मचारियों ने शाम तक सफाई का काम पूरा किया, रात में टंकियों को भरने का काम किया गया। यहां बुधवार से आपूर्ति बहाल हो सकेगी।
जलकल महाप्रबंधक कुमार गौरव ने बताया कि बुधवार को हलवाई की बगीची जोनल पंंपिंग स्टेशन के जलाशय साफ होंगे, जिससे कैलाशपुरी, आवास विकास कॉलोनी के सभी 16 सेक्टर, बोदला, जगदीशपुरा, किशोरपुरा, हलवाई की बगीची और इससे जुड़ी कॉलोनियों में जलापूर्ति नहीं होगी।
ताजगंज पुरानी मंडी पर रिसाव से दिक्कत
ताजगंज निवासी प्रदीप राठौर ने बताया कि एक महीने पहले पुरानी मंडी चौराहा से ताजगंज में प्रवेश करते ही पानी की लाइन क्षतिग्रस्त होने से लीक हो गई थी। मरम्मत के एक महीने के अंदर ही फिर से यह लाइन लीक हो गई है, जिससे पानी सड़क पर बह रहा है। लीकेज लाइन के कारण ताजगंज में बेहद कम प्रेशर से पानी मिला। जीवनी मंडी से ताजगंज को आ रही पानी की 36 इंच की पाइपलाइन भी यमुना किनारे कई जगह से लीक हो गई, जिससे पूरे दिन पानी बर्बाद होता रहा। जीवनी मंडी से ताजगंज को गंगाजल की आपूर्ति इसी लाइन से होती है। ताजगंज के साथ ही आगरा छावनी क्षेत्र में पानी की आपूर्ति पर असर पड़ा। चार रहट, बालूगंज और छावनी के अन्य क्षेत्रों में पूरे दिन पानी की किल्लत बनी रही।
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जलकल महाप्रबंधक कुमार गौरव ने बताया कि बुधवार को हलवाई की बगीची जोनल पंंपिंग स्टेशन के जलाशय साफ होंगे, जिससे कैलाशपुरी, आवास विकास कॉलोनी के सभी 16 सेक्टर, बोदला, जगदीशपुरा, किशोरपुरा, हलवाई की बगीची और इससे जुड़ी कॉलोनियों में जलापूर्ति नहीं होगी।
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ताजगंज पुरानी मंडी पर रिसाव से दिक्कत
ताजगंज निवासी प्रदीप राठौर ने बताया कि एक महीने पहले पुरानी मंडी चौराहा से ताजगंज में प्रवेश करते ही पानी की लाइन क्षतिग्रस्त होने से लीक हो गई थी। मरम्मत के एक महीने के अंदर ही फिर से यह लाइन लीक हो गई है, जिससे पानी सड़क पर बह रहा है। लीकेज लाइन के कारण ताजगंज में बेहद कम प्रेशर से पानी मिला। जीवनी मंडी से ताजगंज को आ रही पानी की 36 इंच की पाइपलाइन भी यमुना किनारे कई जगह से लीक हो गई, जिससे पूरे दिन पानी बर्बाद होता रहा। जीवनी मंडी से ताजगंज को गंगाजल की आपूर्ति इसी लाइन से होती है। ताजगंज के साथ ही आगरा छावनी क्षेत्र में पानी की आपूर्ति पर असर पड़ा। चार रहट, बालूगंज और छावनी के अन्य क्षेत्रों में पूरे दिन पानी की किल्लत बनी रही।
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