आगरा में जल संकट: शास्त्रीपुरम-कैंट से ताजगंज तक बूंद-बूंद को तरसे लोग, आज इन इलाकों में नहीं आएगा पानी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जलकल महाप्रबंधक कुमार गौरव ने बताया कि बुधवार को हलवाई की बगीची जोनल पंंपिंग स्टेशन के जलाशय साफ होंगे, जिससे कैलाशपुरी, आवास विकास कॉलोनी के सभी 16 सेक्टर, बोदला, जगदीशपुरा, किशोरपुरा, हलवाई की बगीची और इससे जुड़ी कॉलोनियों में जलापूर्ति नहीं होगी।ताजगंज निवासी प्रदीप राठौर ने बताया कि एक महीने पहले पुरानी मंडी चौराहा से ताजगंज में प्रवेश करते ही पानी की लाइन क्षतिग्रस्त होने से लीक हो गई थी। मरम्मत के एक महीने के अंदर ही फिर से यह लाइन लीक हो गई है, जिससे पानी सड़क पर बह रहा है। लीकेज लाइन के कारण ताजगंज में बेहद कम प्रेशर से पानी मिला। जीवनी मंडी से ताजगंज को आ रही पानी की 36 इंच की पाइपलाइन भी यमुना किनारे कई जगह से लीक हो गई, जिससे पूरे दिन पानी बर्बाद होता रहा। जीवनी मंडी से ताजगंज को गंगाजल की आपूर्ति इसी लाइन से होती है। ताजगंज के साथ ही आगरा छावनी क्षेत्र में पानी की आपूर्ति पर असर पड़ा। चार रहट, बालूगंज और छावनी के अन्य क्षेत्रों में पूरे दिन पानी की किल्लत बनी रही।