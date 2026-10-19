Agra News: महापुरुषाें की मूर्तियों के संरक्षण पर खर्च होंगे नौ करोड़
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Mon, 19 Oct 2026 02:46 AM IST
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आगरा। डॉ. भीमराव आंबेडकर मूर्ति विकास योजना के तहत महापुरुषों की जर्जर मूर्तियों का संरक्षण और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। जिले की नौ विधानसभाओं से 96 मूर्तियों के प्रस्तावों का सत्यापन पूरा हो गया है।
ग्रामीण अभियंत्रिकी विभाग ने यह कार्य शुरू कर दिया है। सभी मूर्तियों का कार्य दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। समाज कल्याण विभाग की यह योजना समाज सुधारकों और सांस्कृतिक विभूतियों की मूर्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को इस पर एक करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। इस बजट में कम से कम 10 मूर्तियों पर कार्य होना है। जिला समाज कल्याण अधिकारी नागेंद्र पाल सिंह ने बताया कि ग्रामीण अभियंत्रिकी विभाग को 40 फीसदी बजट भेजा गया है। जनप्रतिनिधियों ने डॉ. भीमराव आंबेडकर की 54 और महर्षि वाल्मीकि की 15 मूर्तियों के सर्वाधिक प्रस्ताव दिए हैं। इसके अलावा अन्य महापुरुषों की मूर्तियों के लिए प्रस्ताव हैं।
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ग्रामीण अभियंत्रिकी विभाग ने यह कार्य शुरू कर दिया है। सभी मूर्तियों का कार्य दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। समाज कल्याण विभाग की यह योजना समाज सुधारकों और सांस्कृतिक विभूतियों की मूर्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को इस पर एक करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। इस बजट में कम से कम 10 मूर्तियों पर कार्य होना है। जिला समाज कल्याण अधिकारी नागेंद्र पाल सिंह ने बताया कि ग्रामीण अभियंत्रिकी विभाग को 40 फीसदी बजट भेजा गया है। जनप्रतिनिधियों ने डॉ. भीमराव आंबेडकर की 54 और महर्षि वाल्मीकि की 15 मूर्तियों के सर्वाधिक प्रस्ताव दिए हैं। इसके अलावा अन्य महापुरुषों की मूर्तियों के लिए प्रस्ताव हैं।
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