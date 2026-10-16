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Agra News: डांडिया की खनक पर झूमे नवज्योति के सदस्य

Fri, 16 Oct 2026 03:05 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 03:05 AM IST
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Navjyoti members danced to the rhythmic clatter of dandiyas
आगरा। डांडिया की खनक और नवरात्र के उल्लास के बीच भारत विकास परिषद नवज्योति की ओर से विजय नगर कॉलोनी स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बृहस्पतिवार को एक शाम अपनों के नाम, खुशियों के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया।
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शुभारंभ ब्रज प्रांत से बसंत गुप्ता और प्रमोद सिंघल, अध्यक्ष सीए दीपिका मित्तल, सचिव नितिन अग्रवाल, कोषाध्यक्ष अंकुर अग्रवाल और महिला सहभागिता प्रमुख मंजू गुप्ता ने किया। इसके बाद भक्ति संगीत की धुनों पर गरबा और डांडिया की मनमोहक प्रस्तुतियां हुईं। कार्यक्रम का उद्देश्य त्योहार की खुशियां साझा करना है। इस मौके पर शशि अग्रवाल, नीता अग्रवाल, डॉ. जूही सिंघल, निधि बंसल, निधि अग्रवाल, डॉ. कल्पना अग्रवाल, रौनक गुप्ता, सोनल भटनागर, सोनिया अग्रवाल, नीलू जैन, शिल्पी अग्रवाल आदि मौजूद रहीं।
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