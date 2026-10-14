Agra News: खो-खो में नारायण इंटरनेशनल स्कूल विजेता
आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:57 AM IST
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:57 AM IST
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आगरा। आर्यभट्ट एजुकेशनल एकेडमी में मंगलवार को एनपीएसए फिएस्टा-2026 के अंतर्गत बालक खो-खो चैंपियनशिप आयोजित हुई। इसमें 17 विद्यालयों की टीमों ने दमखम दिखाया। नारायण इंटरनेशनल स्कूल ने पहला, बीडी कॉन्वेंट स्कूल ने दूसरा और सेंट स्टीफन स्कूल, यूनिट-1 ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम में आरके सिंह राघव, राजपाल सिंह सोलंकी, लोकपाल सिंह, आरके पांडेय व कप्तान सिंह, अभय गुप्ता आरके सिंह राघव, वृंदा शर्मा ने विजेता विद्यालयों को सम्मानित किया गया।
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