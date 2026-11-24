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कालिंदी विहार से टेढ़ी बगिया तक मार्ग पर दुकानदारों के अवैध कब्जों के कारण दिनभर जाम की स्थिति बनी रहती थी। शनिवार और रविवार को निगम, पुलिस व प्रशासन की संयुक्त टीम ने जेसीबी चलाकर दर्जनों टिन शेड, बोर्ड, होर्डिंग और अवैध निर्माण ध्वस्त किए थे। सोमवार को टीम ने दोबारा पहुंचकर दुकानदारों को निर्धारित सीमा में ही सामान रखने की हिदायत दी।नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने कहा कि जिन स्थानों से कब्जे हटाए गए हैं, वहां दोबारा अतिक्रमण रोकने के लिए प्रवर्तन दल को नियमित पेट्रोलिंग के निर्देश दिए गए हैं। दुकानदारों से अपील है कि सड़क व फुटपाथ पर सामान रखकर आवागमन बाधित न करें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।प्रवर्तन दल ने सोमवार को राजामंडी के साप्ताहिक बाजार में भी पहुंचकर सख्ती दिखाई। टीम ने कारोबारियों को चेतावनी दी कि फुटपाथ या सड़क के बीच दुकानें न लगाई जाएं। सार्वजनिक रास्तों पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टीम की अचानक दस्तक और सख्त रुख से बाजार के व्यापारियों में खलबली मच गई।