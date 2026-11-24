आगरा: सड़क-फुटपाथ पर सामान रखा तो कार्रवाई, अतिक्रमण हटने के बाद निगम की सख्ती
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 24 Nov 2026 03:19 PM IST
सार
आगरा के टेढ़ी बगिया-कालिंदी विहार रोड पर अतिक्रमण हटाने के बाद नगर निगम ने दोबारा कब्जे रोकने के लिए पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। दुकानदारों को मुनादी कर सड़क और फुटपाथ खाली रखने की चेतावनी दी गई है। राजामंडी के साप्ताहिक बाजार में भी प्रवर्तन दल ने सख्ती दिखाई।
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विस्तार
आगरा के टेढ़ी बगिया-कालिंदी विहार रोड पर दो दिन तक चले बुलडोजर अभियान के बाद अब दोबारा अतिक्रमण रोकने के लिए नगर निगम ने सोमवार से पेट्रोलिंग शुरू कर दी। प्रवर्तन दल ने पूरे मार्ग पर निरीक्षण कर मुनादी कराकर दुकानदारों को सड़क व फुटपाथ खाली रखने की सख्त चेतावनी दी।
कालिंदी विहार से टेढ़ी बगिया तक मार्ग पर दुकानदारों के अवैध कब्जों के कारण दिनभर जाम की स्थिति बनी रहती थी। शनिवार और रविवार को निगम, पुलिस व प्रशासन की संयुक्त टीम ने जेसीबी चलाकर दर्जनों टिन शेड, बोर्ड, होर्डिंग और अवैध निर्माण ध्वस्त किए थे। सोमवार को टीम ने दोबारा पहुंचकर दुकानदारों को निर्धारित सीमा में ही सामान रखने की हिदायत दी।
नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने कहा कि जिन स्थानों से कब्जे हटाए गए हैं, वहां दोबारा अतिक्रमण रोकने के लिए प्रवर्तन दल को नियमित पेट्रोलिंग के निर्देश दिए गए हैं। दुकानदारों से अपील है कि सड़क व फुटपाथ पर सामान रखकर आवागमन बाधित न करें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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राजामंडी साप्ताहिक बाजार में भी सख्ती
प्रवर्तन दल ने सोमवार को राजामंडी के साप्ताहिक बाजार में भी पहुंचकर सख्ती दिखाई। टीम ने कारोबारियों को चेतावनी दी कि फुटपाथ या सड़क के बीच दुकानें न लगाई जाएं। सार्वजनिक रास्तों पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टीम की अचानक दस्तक और सख्त रुख से बाजार के व्यापारियों में खलबली मच गई।
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कालिंदी विहार से टेढ़ी बगिया तक मार्ग पर दुकानदारों के अवैध कब्जों के कारण दिनभर जाम की स्थिति बनी रहती थी। शनिवार और रविवार को निगम, पुलिस व प्रशासन की संयुक्त टीम ने जेसीबी चलाकर दर्जनों टिन शेड, बोर्ड, होर्डिंग और अवैध निर्माण ध्वस्त किए थे। सोमवार को टीम ने दोबारा पहुंचकर दुकानदारों को निर्धारित सीमा में ही सामान रखने की हिदायत दी।
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नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने कहा कि जिन स्थानों से कब्जे हटाए गए हैं, वहां दोबारा अतिक्रमण रोकने के लिए प्रवर्तन दल को नियमित पेट्रोलिंग के निर्देश दिए गए हैं। दुकानदारों से अपील है कि सड़क व फुटपाथ पर सामान रखकर आवागमन बाधित न करें अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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राजामंडी साप्ताहिक बाजार में भी सख्ती
प्रवर्तन दल ने सोमवार को राजामंडी के साप्ताहिक बाजार में भी पहुंचकर सख्ती दिखाई। टीम ने कारोबारियों को चेतावनी दी कि फुटपाथ या सड़क के बीच दुकानें न लगाई जाएं। सार्वजनिक रास्तों पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टीम की अचानक दस्तक और सख्त रुख से बाजार के व्यापारियों में खलबली मच गई।