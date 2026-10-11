फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Mission Shakti team raised awareness among women.

Agra News: मिशन शक्ति टीम ने महिलाओं को किया जागरूक

Sun, 11 Oct 2026 11:11 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 11:11 PM IST
विज्ञापन
Mission Shakti team raised awareness among women.
फतेहाबाद। महिला सुरक्षा और सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए रविवार को मिशन शक्ति और एंटी रोमियो टीम ने महिलाओं को जागरूक किया। मिशन शक्ति टीम की प्रभारी शिवानी आर्या ने महिलाओं को वूमेन पावर लाइन 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, साइबर हेल्पलाइन 1930, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, अग्निशमन सेवा 101 तथा एंबुलेंस सेवा 102 और 108 के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही उन्हें महिला हेल्प डेस्क की कार्यप्रणाली और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना तथा रानी लक्ष्मीबाई बाल एवं महिला सम्मान कोष आदि सरकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। इस दौरान महिला उपनिरीक्षक नीतल चौधरी, सिपाही काजल शर्मा, श्वेता, अनुराधा और राजकला आदि मौजूद रहीं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed