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Agra News: मेरी सहेली ने पहुंचाई 2.15 लाख महिला यात्रियों को सहायता

Tue, 20 Oct 2026 02:33 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Tue, 20 Oct 2026 02:33 AM IST
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Meri Saheli has helped 2.15 lakh women travellers.
आगरा। ट्रेन में अकेले सफर कर रहीं महिलाओं की सुरक्षा और मदद के लिए आरपीएफ की मेरी सहेली टीमें मुस्तैद हैं। छह महीने में मंडल में 2,15,727 महिला यात्रियों को सहायता दी गई। मंडल में पांच टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें महिलाओं की सुरक्षा के साथ सीट संबंधी परेशानी और दूसरी जरूरतों में मदद करती हैं।
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आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि लंबी दूरी की ट्रेनों में अकेले सफर कर रही महिलाओं की जानकारी जुटाकर टीम उनकी समस्याएं दूर करने का प्रयास करती है।
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