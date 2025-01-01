फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Mathur Vaishya Mahasabhas procession taken out with pride and glory

Agra News: गर्व और गौरव के साथ निकाली माथुर वैश्य महासभा की शोभायात्रा

Fri, 16 Oct 2026 12:35 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 12:35 AM IST
विज्ञापन
Mathur Vaishya Mahasabhas procession taken out with pride and glory
बाह: माथुर वैश्य महासभा की जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा
बाह। 139 साल पहले बाह के कल्यानदास मेरोठिया ने अखिल भारतीय माथुर वैश्य महासभा की स्थापना की थी। कस्बे में स्थापना की जयंती गर्व और गौरव के साथ मनाई गई। माथुर वैश्य नव युवक मंडल के तत्वावधान में उमंग और उत्साह के साथ निकाली गई शोभायात्रा के दौरान महासभा का इतिहास नई पीढ़ी के सामने जीवंत हो उठा, जिसमें भारतीय संस्कृति के विविध रंग देखने को मिले। शोभायात्रा का जगह-जगह पर जोशीला स्वागत हुआ, पुष्प वर्षा की गई। विभिन्न मार्गों से होती हुई शोभायात्रा संस्थापक कल्यानदास मेरोठिया की प्रतिमा पर पहुंची।
विज्ञापन

शोभायात्रा हरप्रसाद राजाराम आदर्श इंटर कॉलेज से शुरू होकर माथुरवैश्य धर्मशाला पर संपन्न हुई। इस दौरान नव युवक मंडल के अखिलेश गुप्ता, राहुल पेंगोरिया, जनार्दन पालोलिया, सौरभ गुप्ता, मोहित गुप्ता, राजकुमार गुप्ता, गोपाल गुप्ता, पीयूष गुप्ता, गौरव गुप्ता, रोहित गुप्ता, नमन जवरेवा, अनूप गुप्ता, आकाश गुप्ता, शिवम मैरोठिया, अर्चित मैरोठिया, शिवम गुप्ता, मोहन गुप्ता, अमन गुप्ता, सनी गुप्ता, अनुज गुप्ता, कृष्णा गुप्ता, शिवम जवरेवा, लक्की गुप्ता, अनुराग गुप्ता आदि रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed