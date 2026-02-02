फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Mathur Vaishya Jayanti to be celebrated with great fanfare today; a procession will be taken out.

Agra News: आज धूमधाम से मनाई जाएगी माथुर वैश्य जयंती, निकलेगी शोभा यात्रा

Thu, 15 Oct 2026 01:26 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 01:26 AM IST
विज्ञापन
Mathur Vaishya Jayanti to be celebrated with great fanfare today; a procession will be taken out.
बाह: माथुर वैश्य जयंती की तैयारी, ईको फ्रेंडली त्योहारों की बनाई रणनीति
बाह। माथुर वैश्य महासभा की 139वीं जयंती बृहस्पतिवार को धूमधाम से मनाए जाने की महिला मंडल ने रणनीति बनाई। शोभायात्रा में उत्साह पूर्वक सम्मिलित होने का आह्वान किया गया।
विज्ञापन

महिला मंडल की अध्यक्ष कामना गुप्ता ने बताया कि नव दुर्गा, शरद पूर्णिमा, दिवाली के त्योहार ईको फ्रेंडली मनाए जाने का संकल्प लिया गया है। प्रदूषण से बचाव के लिए सामूहिक निर्णय लिया गया। पर्यावरण की बेहतरी के लिए आयोजित ईको फ्रेंडली प्रतियोगिता में कविता प्रथम, श्वेता द्वितीय, कामना तृतीय रही। जबकि मंजू गुप्ता और नीरू गुप्ता को बेहतर समन्वय के लिए पुरस्कृत किया गया। कामना गुप्ता ने हिंदी पखवाड़े का जिक्र कर हिंदी को बढ़ावा देने के लिए बच्चों को प्रेरित करने का आह्वान किया। हिंदी संस्कार शाला के माध्यम से बच्चों को अपनी संस्कृति और संस्कारों से जोड़ने का संकल्प लिया गया। इस दौरान अंजनी गुप्ता, प्रीति गुप्ता आदि रही।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed