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आगरा न्यूज: यमुना किनारा मार्ग पर मेटाडोर ने रोकी रफ्तार, हाथी घाट से शमशान घाट तक भीषण जाम

Fri, 13 Nov 2026 02:59 PM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 13 Nov 2026 02:59 PM IST
सार

यमुना किनारा मार्ग पर बृहस्पतिवार दोपहर मेटाडोर के ब्रेक जाम होने से भीषण जाम लग गया। हाथी घाट से शमशान घाट तिराहे तक वाहन फंस गए, जबकि बिजलीघर और फोर्ट रेलवे स्टेशन रोड तक जाम का असर पहुंचा।
 

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Matador Break Failure Triggers Massive Traffic Jam on Yamuna Kinara Road
आगरा का जाम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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यमुना किनारा मार्ग पर बृहस्पतिवार दोपहर को मेटाडोर के ब्रेक जाम होने से भीषण जाम लग गया। हाथी घाट से शमशान घाट तिराहे तक वाहन फंस गए। सूचना पर पुलिस पहुंच गई। उधर, वाहनों का दबाव बढ़ने से बिजली घर जाने वाले मार्ग पर भी जाम लगा।
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बृहस्पतिवार दोपहर डेढ़ बजे हाथी घाट पर एक मेटाडोर के ब्रेक जाम हो गए। चालक ने काफी प्रयास किया, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सकी। बीच रोड पर मेटाडोर के फंसने के कारण वाहन रुकने लगे। साइड से वाहन निकल रहे थे मगर दबाव बढ़ने पर जाम लग गया। पांच मिनट का रास्ता तय करने में लोगों को 30 मिनट तक लग गए।
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सूचना पर पहुंची यातायात पुलिस ने क्रेन की मदद से उसे हटाने का प्रयास किया। पहिये जाम होने की वजह से मेटाडोर आगे नहीं बढ़ सकी। इससे बिजलीघर और फोर्ट रेलवे स्टेशन रोड तक वाहन फंस गए। वहीं सिकंदरा से आईएसबीटी तक वाहनों की लाइन लगी रही। भारी वाहनों के गुजरने के कारण यातायात धीमी गति से चला।
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