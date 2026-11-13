आगरा न्यूज: यमुना किनारा मार्ग पर मेटाडोर ने रोकी रफ्तार, हाथी घाट से शमशान घाट तक भीषण जाम

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बृहस्पतिवार दोपहर डेढ़ बजे हाथी घाट पर एक मेटाडोर के ब्रेक जाम हो गए। चालक ने काफी प्रयास किया, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सकी। बीच रोड पर मेटाडोर के फंसने के कारण वाहन रुकने लगे। साइड से वाहन निकल रहे थे मगर दबाव बढ़ने पर जाम लग गया। पांच मिनट का रास्ता तय करने में लोगों को 30 मिनट तक लग गए।सूचना पर पहुंची यातायात पुलिस ने क्रेन की मदद से उसे हटाने का प्रयास किया। पहिये जाम होने की वजह से मेटाडोर आगे नहीं बढ़ सकी। इससे बिजलीघर और फोर्ट रेलवे स्टेशन रोड तक वाहन फंस गए। वहीं सिकंदरा से आईएसबीटी तक वाहनों की लाइन लगी रही। भारी वाहनों के गुजरने के कारण यातायात धीमी गति से चला।