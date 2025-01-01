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Agra News: ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिजनौर जाएंगे मास्टर पंकज

Tue, 20 Oct 2026 02:39 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Tue, 20 Oct 2026 02:39 AM IST
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Master Pankaj will travel to Bijnor for a Taekwondo competition.
मास्टर पंकज शर्मा
आगरा। बिजनौर में 20 से 22 नवंबर तक आयोजित होने वाली 42वीं उत्तर प्रदेश राज्य ताइक्वांडो प्रतियोगिता में ताइक्वांडो मास्टर पंकज शर्मा शिरकत करेंगे। वह सीनियर वर्ग की पूमसे स्पर्धा के व्यक्तिगत, युगल और टीम मुकाबलों में आगरा का प्रतिनिधित्व करेंगे। जिला ताइक्वांडो संघ के कोषाध्यक्ष योगेंद्र वार्ष्णेय ने बताया कि प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश राज्य ताइक्वांडो संघ आयोजित करा रहा है।
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