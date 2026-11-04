एकतरफा प्यार में पागल युवक: तेजाब की बोतल लेकर पहुंचा युवती के कार्यालय, चेहरा जलाने की दी धमकी

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घटना संजय प्लेस के कपड़ा मार्केट की है। शाहगंज निवासी युवती यहां एक कार्यालय में नौकरी करती है। युवती ने बताया कि 28 अक्तूबर को दोपहर करीब तीन बजे संजय प्लेस कपड़ा मार्केट स्थित कार्यस्थल पर थीं। वह वॉशरूम गई और जब बाहर निकली तो शक्ति सोनी निवासी नरीपुरा पहले से मौजूद था। उसने सीढ़ियों पर रोककर दुपट्टा खींचा और शादी न करने पर तेजाब डालने की धमकी दी। वह किसी तरह उससे बच कर वहां से भाग निकलीं।पीड़िता ने आरोप लगाया कि शक्ति इससे पहले सात फरवरी को दयानंद बाल मंदिर, आगरा कैंट के बाहर भी अभद्रता कर चुका है। सीटीईटी देकर निकलने पर आरोपी ने गालीगलौज की और साथ चलने का दबाव बनाया। इन्कार करने पर पिटाई की थी। वहां मौजूद लोगों ने उसे बचाया था। एसीपी हरीपर्वत बजरंग प्रसाद ने बताया कि शिकायत को संज्ञान में लेकर तत्काल प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है।