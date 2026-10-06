फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Man and His Son, Daughter Assaulted After Objecting to Abusive Language in Barhan

दरवाजे पर गाली-गलौज से रोका तो बवाल: पिता, बेटे और बेटी से मारपीट; आठ पर एफआईआर

Tue, 06 Oct 2026 02:17 PM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 06 Oct 2026 02:17 PM IST
सार

बरहन के टेहू गांव में घर के बाहर गाली-गलौज करने से मना करने पर विवाद हो गया। आरोप है कि आठ लोगों ने पिता, बेटे और बेटी के साथ मारपीट की, जिसमें बेटा घायल हो गया।
 

विज्ञापन
Man and His Son, Daughter Assaulted After Objecting to Abusive Language in Barhan
police demo - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आगरा के बरहन थाना क्षेत्र के गांव टेहू में मकान के दरवाजे पर गाली-गलौज करने से मना करने पर आरोपियों द्वारा पिता पुत्र और पुत्री के साथ मारपीट करने पर पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
विज्ञापन


टेहू निवासी खजान सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई है कि शनिवार सायं आठ बजे वह अपने घर पर था। तभी गांव के रवि, सचिन, सूरजपाल, सौदान सिंह, पंकज, योगेश, शनि, रोहित घर के बाहर आपस गाली-गलौज कर रहे थे। मना करने पर झगड़ा करने लगे।
विज्ञापन


बचाने आए उसके बेटे अर्जुन और उसकी पुत्री कृष्णा के साथ भी मारपीट की, जिससे अर्जुन को काफी चोट आई है। थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed