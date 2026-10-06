दरवाजे पर गाली-गलौज से रोका तो बवाल: पिता, बेटे और बेटी से मारपीट; आठ पर एफआईआर

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टेहू निवासी खजान सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई है कि शनिवार सायं आठ बजे वह अपने घर पर था। तभी गांव के रवि, सचिन, सूरजपाल, सौदान सिंह, पंकज, योगेश, शनि, रोहित घर के बाहर आपस गाली-गलौज कर रहे थे। मना करने पर झगड़ा करने लगे। विज्ञापन



बचाने आए उसके बेटे अर्जुन और उसकी पुत्री कृष्णा के साथ भी मारपीट की, जिससे अर्जुन को काफी चोट आई है। थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। टेहू निवासी खजान सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई है कि शनिवार सायं आठ बजे वह अपने घर पर था। तभी गांव के रवि, सचिन, सूरजपाल, सौदान सिंह, पंकज, योगेश, शनि, रोहित घर के बाहर आपस गाली-गलौज कर रहे थे। मना करने पर झगड़ा करने लगे।बचाने आए उसके बेटे अर्जुन और उसकी पुत्री कृष्णा के साथ भी मारपीट की, जिससे अर्जुन को काफी चोट आई है। थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

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आगरा के बरहन थाना क्षेत्र के गांव टेहू में मकान के दरवाजे पर गाली-गलौज करने से मना करने पर आरोपियों द्वारा पिता पुत्र और पुत्री के साथ मारपीट करने पर पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।